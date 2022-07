Espetáculo no céu: Imagens mostram mais de 700 meteoros ‘riscando’ céu de SC em uma noite

Mais de 700 meteoros foram registrados entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado (30) em Monte Castelo, no Norte catarinense, durante o ápice da chuva Delta Aquáridas do Sul. A estação de monitoramento havia notificado 400 ocorrências no mesmo período do ano passado.

Segundo o astrônomo Jocimar Justino, que coordenada a estação de Monte Castelo e integra a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), a Delta Aquáridas do Sul é uma das melhores chuvas de meteoros para se observar no Brasil.

“Os meteoros dessa chuva provavelmente são formados por detritos do cometa 96P/Machholz, um cometa que passa raspando o Sol”, conta. De acordo com Justino, a cada seis anos, ele passa a 18,6 milhões de quilômetros da estrela central do Sistema Solar.

O número de ocorrências registrado entre sexta e a madrugada deste sábado é considerado um recorde na estação de monitoramento.

A atividade da Delta Aquáridas do Sul costuma ocorrer entre 22 de julho e 17 de agosto, com pico em 30 de julho.

