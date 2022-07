Furto de gado lidera as ocorrências criminais contra o agronegócio em SC

A Polícia Civil divulgou um mapa que mostra as relativas das ocorrências criminais contra o agronegócio em Santa Catarina no mês de junho, nesta quinta-feira, dia 21.

O mapeamento da operação CaoAgro mostra que o furto de gado, conhecido como abigeato, é o que lidera no estado, totalizando o percentual de 58% de todos os boletins de ocorrência relacionados ao crime do agronegócio.

O total de animais furtados foi de 97, sendo 71 bovinos.

Em segundo no ranking vem ocorrências de dano, com 7,5%, logo depois vem furto de maquinário, furto de suíno e abelhas, além de invasão de propriedades, todos com 3% (confira os demais números abaixo).

Furto de gado lidera o ranking do crime no agro (Fotos: Polícia Civil)

Ao total foram 71 furto de bovinos no estado (Fotos: Polícia Civil)

Cidades com maior ocorrência

As diversas ocorrências de crime contra o agronegócio foram registradas em 52 municípios do estado, pertencentes a 19 Delegacias Regionais de Polícia em Santa Catarina.

A cidade com maior número de ocorrências registradas foi Chapecó, no Oeste, com 5,7%, seguido de Lebon Régis, no Meio-Oeste, com o mesmo percentual. Logo depois aparece Lages, na Serra catarinense, Papanduva, no Norte, e Xaxim, no Oeste, todos com 4,3%.

Outros municípios como Abelardo Luz, Caçador, Dionísio Cerqueira, Ibiam, São Joaquim e Xanxerê, apararem com 2,9% do percentual do crime contra o agronegócio (confira o restante abaixo).