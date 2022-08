Lotofácil: Como funciona essa loteria?

Pensando em fazer uma fezinha, mas não sabe em que modalidade apostar? Se quer jogar e saber se ganhou no mesmo dia, a lotofácil é a loteria certa para você.

A lotofácil recebe esse nome por causa da ideia de que é fácil sair com algum prêmio em seus concursos, sendo uma das modalidades mais populares, tanto por seu baixo custo quanto pela grande quantidade de sorteios na semana.



Mas se você nunca jogou nessa loteria ou tem dúvidas, continue lendo este artigo, em que abordaremos a maioria das questões sobre a Lotofácil. Confira!

Lotofácil: Como apostar nessa loteria?

Sendo a modalidade com maior número de concursos semanais, a lotofácil realiza sorteios quase todos os dias da semana, com exceção aos feriados e domingos, no horário fixo das 20h.

Para jogar na lotofácil, o interessado deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Assim, ganha o prêmio quem acertar as 15 dezenas sorteadas, mas também, nas faixas menores, quem adivinhar 11, 12, 13 e 14 dos números.

O custo do jogo simples, marcando 15 números, é de apenas R$ 2,50, e quanto mais dezenas marcadas no volante, mais alto o valor da aposta.

Ou seja, ao apostar em 16 números, o preço do jogo torna-se R$ 40,00, enquanto marcar 20 dezenas no volante custa R$ 38.760,00. Por isso, muitas pessoas optam por entrar em bolões, podendo fazer mais jogos ou apostar em mais números sem pagar um preço tão alto.

Para isso, basta se organizar com amigos e comprar o número de cotas correspondentes, ou mesmo pedir à lotérica para entrar em um bolão organizado por eles. E para aqueles que gostam de comodidade, essa loteria oferece a opção de bolões online, em que é possível acessar dados sobre o grupo, chances de vencer, além de comprar cotas.

Nessa modalidade, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, com cada cota não podendo ser inferior ao valor de R$ 3,00.

Periodicidade da Lotofácil

Com sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h, os interessados em apostar têm até uma hora antes do sorteio para registrar sua aposta, seja via online ou na lotérica mais próxima.

Além dos regulares, a Lotofácil também realiza concursos especiais, como a Lotofácil da Independência, que acontece no dia 7 de setembro e não acumula seu valor.

Lotofácil: Sorteio e resultados da loteria

Os sorteios da Lotofácil podem ser realizados no Auditório da Caixa, no Distrito Federal (DF), em Brasília, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP) ou em qualquer cidade em que estiver passando o Caminhão da Sorte.

Os vencedores de qualquer faixa têm até 90 dias úteis desde a realização do sorteio para resgatar o prêmio. Mas, se perderem a data, o valor é repassado para o Tesouro Nacional, voltando-se para programas de educação.

É realmente fácil ganhar na lotofácil?

Ao fazer uma aposta simples na lotofácil, isto é, marcar 15 números, você tem a chance de 1 em 3,2 milhões de sair vencedor e levar o prêmio, que no mínimo, é de R$ 1,5 milhões.

Comparando as duas loterias, ao apostar na Mega-Sena, as chances de se sair milionário é de 1 em 50 milhões. Ou seja, é bem mais fácil ganhar na lotofácil do que na Mega. Além disso, ao marcar 16 números no volante, as chances de vencer na Loto aumentam muito: 1 em 204.298.