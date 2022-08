Boa notícia para o consumidor o anúncio da queda no preço da conta de luz

A redução do preço da conta de luz se dá pela tarifa verde. Porém, é importante ressaltar que essa mudança de tarifa é porque as condições são favoráveis, como as condições climáticas, chuvas dentro do previsto.

Outra boa informação, é que esta tarifa verde, que deveria ser a normal sempre, ou seja, você pagar por aquilo que consome, precisa de cuidado. Não é porque a tarifa está verde que o consumidor deve gastar energia elétrica em demasia.

O consumo deve se manter racional. Por exemplo, manter as luzes apagadas durante o dia e aproveitar a luminosidade e evitar o consumo desnecessário, como deixar a televisão ligada em um cômodo que não tem ninguém assistindo. Sempre que possível, desligar da tomada aquele aparelho eletrônico que, mesmo desligado está consumindo energia, são dicas que servem para as pessoas se prepararem para o inevitável, como o aumento das tarifas.