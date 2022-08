Vacariana no topo da famosa Times Square, Nova York, por 5 dias – sucesso mundial

Com mais de 6 anos de atuação na área de seguros, Marieli Almeida se tornou uma referência no mercado internacional. A empresária é franqueada da Prudential Brasil, empresa do mesmo ramo que já possui mais de 20 anos de história e atualmente é a maior seguradora independente no segmento de vida no país com mais de 3,1 milhões.

No final deste mês Marieli recebeu um grande reconhecimento do trabalho realizado na sua franquia. Entre os dias 25 e 29 de julho ela esteve em Nova Iorque recebendo mais uma premiação na convenção internacional da companhia (Prudential International Insurance conference), onde apenas as franquias de melhor resultado de cada país são classificadas a participarem do evento.

A franqueada vacariense teve sua foto estampada no topo da Times Square durante os 5 dias de evento. Em setembro de 2022 embarca para Chicago, acompanhada de seus pais para receber outra premiação.