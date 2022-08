Associados da Sicredi Altos da Serra RS/SC participam de encontro do Crescer em Jaquirana/RS

O programa tem o objetivo de levar conhecimento sobre Cooperativismo para a sociedade

Os associados da Sicredi Altos da Serra RS/SC participaram de dois encontros do programa Crescer, realizados na última segunda (01) e terça-feira (02), em Jaquirana/RS. O programa tem como objetivo contribuir para a disseminação do Cooperativismo por meio da Educação, Formação e Informação nas comunidades.

Além de ser uma forma para os associados ficarem mais próximos da Cooperativa, o Crescer proporciona a construção de uma sociedade mais próspera. O Programa fortalece a cultura do Cooperativismo por meio da educação cooperativa e faz com que o associado compreenda seu papel no negócio, qualificando sua participação no empreendimento cooperativo.

A gerente da agência Sicredi de Jaquirana, Luana Aline Wonsovicz, fala sobre o encontro realizado no município. “O programa Crescer permite que os associados fiquem cada vez mais próximos da Cooperativa, entendendo melhor seu papel como associado, compreendendo nosso modelo de negócio e que juntos com o Cooperativismo conseguimos promover o desenvolvimento de nossas comunidades e associados, construindo comunidades cada vez mais prósperas “, reforça a gerente.

O programa Crescer é realizado em todas as cidades que fazem parte da área de atuação da Sicredi Altos da Serra, pois informar e educar são parte da essência da Cooperativa.

