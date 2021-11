A Serra do Rio do Rastro (SC-390) terá alterações no trânsito no próximo domingo, dia 7, das 6 às 13 horas, para a realização da 14ª etapa da prova ciclística speed e MTB.

Motoristas que precisem subir ou descer a Serra nestes horários poderão usar como alternativas a BR-282, ou a Serra do Corvo Branco (SC-370), no caso de veículos pequenos.