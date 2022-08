Mais de 50 operadoras e agências de turismo do Nordeste visitam a região da Serra Catarinense

Representantes de seis operadoras de turismo e 50 agências de viagens do Nordeste do país visitam o estado na próxima semana para conhecer os atrativos do Sul e da Serra catarinense. Em ação inédita do Sebrae/SC e da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), o famtour será promovido de 17 a 22 de agosto, com o objetivo de promover o trade turístico de oito municípios por meio de um roteiro integrado.

Durante a viagem de familiarização, os visitantes de Pernambuco, Alagoas, Natal e Bahia vão passar por Urussanga, Nova Veneza, Tubarão, Praia Grande, Bom Jardim da Serra, Urubici, São Joaquim e Lages para ter contato com o principal atrativo da estação: o frio. O itinerário vai mesclar experiências de ecoturismo (turismo de natureza) e enogastronomia, com a degustação de pratos típicos e vinhos produzidos localmente.

“A parceria entre Sebrae/SC e Santur visa a integração dos roteiros na prática, com o objetivo de ampliar e potencializar o trade turístico no território entre a serra e o mar. É um teste para a formatação de novos produtos, a partir da percepção e aceitação do cliente”, explica a gerente de projetos da Regional Sul do Sebrae/SC, Juliana Ghizzo.

“O Sul é um interessante nicho de mercado e o despertar da vocação turística da região tem relação direta com o trabalho de consultoria e capacitação que o Sebrae/SC desenvolve, há anos, em vários municípios. Eles atuam com grande expertise na organização e formatação de produtos turísticos, enquanto nós, da Santur, focamos na promoção dos destinos. É uma parceria para maximizar resultados”, pontua Fábio Luis Farber, gerente de promoção do turismo da Santur.