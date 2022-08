Anvisa deve liberar ‘o melhor’ remédio para o brasileiro combater a insônia

Aprovado em 2019 pela FDA, o lemborexant é apontado como o melhor em eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade entre 36 medicamentos.

Levantamento da Associação Brasileira do Sono (ABS) revela que 73 milhões de brasileiros sofrem com insônia. Dormem mal e, consequentemente, lidam com prejuízos tanto para a saúde física quanto mental. Aprovado em 2019 pela Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, o lemborexant, apontado como o melhor medicamento para a insônia, agora está em análise na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pode chegar às farmácias do país em 2023, acredita a farmacêutica que produz a droga, a japonesa Eisai.

Vendido pelo nome comercial de dayvigo, nos EUA, o medicamento foi eleito pela Oxford como o remédio contra insônia de melhor perfil de eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade entre 36 medicamentos, depois de uma revisão de estudos feitos em mais de quatro décadas. O resultado foi publicado pela revista científica The Lancet.

Dependência e risco de demência

Já os medicamentos mais receitados no Brasil, os benzodiazepínicos, em vez de inibir a vigília, induzem um neurotransmissor chamado gaba, que diminui a atividade do sistema nervoso, provocando a sensação de relaxamento e sono. O problema é que seu uso crônico causa dependência e aumenta o risco de demência.

“Deve-se notar que o lemborexant age através de uma via diferente no cérebro, o sistema neurotransmissor orexina (hipocretina), um mecanismo novo de ação. O direcionamento mais seletivo dessa via e dos receptores de orexina pode levar a melhores tratamentos farmacológicos para a insônia”, afirma o professor de psicofarmacologia da Universidade de Oxford e co-autor do estudo, Philip Cowen, em comunicado.

A aprovação do lemborexant, em análise na Anvisa desde 2021, não ocorreu ainda por conta das prioridades demandadas pela pandemia, com foco totoal na aprovação das vacinas e medicamentos usados na prevenção e tratamento da COVID-19.

Fonte: Jornal de Minas