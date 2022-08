Bom Jardim da Serra sediará a ” UPHIIL MARATHON 2022

Bom Jardim da Serra, sediará o grande evento esportivo ” UPHIIL MARATHON 2022, a ser realizada nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2022 nos municípios de Bom Jardim da Serra , Nova Trento e Treviso. Tendo como sede o município de Bom Jardim da Serra. O Evento tradicional no calendário Nacional de corridas de rua, realizado desde 2014, trazendo um turismo de melhor qualidade para Santa Catarina. A primeira maratona de subida do Brasil, em uma das estradas mais bonitas do mundo. A UpHill Serra do Rio do Rastro 2022 é uma das provas mais desejadas e desafiadoras, conta com um cenário emocionante , cheio de curvas e muita subida. ..

Serão 2.800 atletas no evento, sendo Warm-up 5k com 500 atletas, warm-up 10k com 500 atletas, UpHill Marathon 42k com 1000 atletas.

Uma prova desafiadora que conta com as seguintes distâncias: Uphill Warm-Up 5k, Uphill Warm-Up 10k, Uphill Challenge 25k, Uphill Marathon 42k, Uphill Samurai Battle 67k, Uphill Shogun 82k.

O grande desafio é enfrentar a subida da Serra do Rio do Rastro, localizada do sul do estado de Santa Catarina. Os mais corajosos podem encarar também o Uphill Samurai Battle, somando 25k + 42k percorrendo o total de 67k. E para ser o chefe do clã, há também o Uphill Shogun, completar em menor tempo, todas as provas: 5k +10k + 25k + 42k no total de 82k.

A prova conta com 256 temidas curvas a serem vencidas pelos corredores, o que a torna ainda mais desafiadora.

Para compensar a dificuldade do percurso, a prova conta com um cenário igualmente inesquecível. Os atletas correm cercados pela Mata Atlântica, com a vista de belas cachoeiras e ao som da natureza.

Quem quiser recuperar o fôlego no meio da prova, os mirantes com vista panorâmica possibilitam uma boa pausa.

A UPHILL SERRA DO RIO DA RASTRO 2022 acontece de 03 a 04/09/2022. Os corredores irão apreciar a beleza da serra durante o trajeto e contemplar a paisagem no mirante após cruzar a linha de chegada.



Up Hill tem que ser aplaudida por todos nós pelo pioneirismo de subidas em Montanha. E vir para rua, prestigiar esse evento, que é orgulho e muito importante para o turismo na Serra Catarinense, salientou a secretaria de turismo de Bom Jardim da Serra, Sandra Padilha.