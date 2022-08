Frio Intenso: Policia Militar Rodoviária pede Atenção especial aos usuários das rodovias que cruzam a serra catarinense

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recomenda aos motoristas que trafegam pelas rodovias na região serrana para que redobrem a atenção em determinados locais, em virtude da formação de gelo na pista, tendo em vista a previsão de frio intenso a partir de quarta-feira, 18. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) alerta os motorista que pretendem transitar pelas rodovias da Serra Catarinense.

Com a previsão de frio intenso para os próximos dias, programe seus deslocamentos com antecedência e verifique as condições de seus veículos antes de pegar a estrada!

A possibilidade de congelamento da pista, em alguns pontos, torna o trânsito bastante perigoso nesses locais, uma vez que a camada de gelo formada sobre o asfalto, faz com que o veículo perca a tração, podendo ocasionar a perda da direção e a consequente ocorrência de sinistros de trânsito.

Desta forma, orientamos para que os motoristas redobrem a atenção e os cuidados ao dirigir, inclusive, reduzindo a velocidade do veículo nos locais de risco e, dentro do possível, que evitem transitar por essas rodovias, principalmente nas primeiras horas do dia.

Pontos comuns de ocorrência de congelamento:

SC-370, Km 20 em Urupema;

SC-112, Km 257 em Urupema;

SC-110, do Km 360 ao Km 362; em Urubici;

SC-110, Km 462,600, Snow Valey, em São Joaquim; e

SC-390, do Km 403 até o Km 404,500, Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra.

Informações sobre as condições das rodovias, ou ainda, auxílios ou emergências, acione a Polícia Militar Rodoviária pelo telefone 198, ou diretamente em nossos postos.

🚨Emergência!? Ligue 📞198!