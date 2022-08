Vinícola Suzin presente no 1°Encontro das Vinícolas Brasileiras, Vinhos Brasil em Salvador

Pela valorização do Enoturismo Brasileiro, a sala de Vinhos realizou, encontro em torno de vinícolas nacionais em Salvador. No dia 18 de agosto, no Congrats Hall, na Paralela, a primeira edição do Vinho Brasil.

O encontro em torno do vinho brasileiro contou com rótulos de 15 vinícolas nacionais, dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Entre elas destaque para a vinícola da Serra Catarinense a Vinícola Suzin, representada por Everson Suzin.

A Vinícola Suzin também esteve presente no último final de semana na ViniBraExpo/ 2022 no Rio de Janeiro.

Onde tiveram a oportunidade de participar no MASTERCLASS, com o tema: Top Castas Raras, vinho Suzin REBO safra 2018 apresentado por Tom Meirelles.

COLHIDO COM ALMA, ELABORADO COM O CORAÇÃO.

As variedades cultivadas são Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Montepulciano, Petit Verdot, Cabernet Franc, Malbec e Rebo. A pequena produção permite tratamento diferenciados nas vinhas, como desfolha, condução dos ramos, seleção de cachos, raleio de bagas, tratos culturais específicos e colheita manual, o que nos permite entregar produtos de qualidade e excelência.