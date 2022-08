Programa MEI UP está com inscrições abertas até 31 de agosto

Podem participar microempreendedores individuais (MEIs) que buscam o crescimento de seu negócio.

Os microempreendedores individuais (MEIs) chapecoenses que desejam preparar seu negócio e atingir um novo patamar devem se inscrever no programa inédito e gratuito MEI UP até a próxima quarta-feira (31). As inscrições para a primeira turma podem ser feitas pelo link: http://sebrae.sc/meiup. A iniciativa é do Sebrae/SC, da Associação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC), do Pollen Parque, da Unochapecó e da Prefeitura Municipal. A proposição foi da ACIC e o desenvolvimento da metodologia foi do Sebrae, o que proporcionou o status de programa nacional.

O principal objetivo da proposta é auxiliar no crescimento sustentável e direcionado dos MEIs com suporte de mentores especializados e com vivência de mercado. A jornada para o crescimento terá um ano de duração e compreende as etapas: seleção/diagnóstico e quatro módulos de conteúdo “Eu, empreendedor”, “O meu negócio”, “A gestão do meu negócio” e “Apresentação do MEI”. Ao todo serão 22 encontros quinzenais presenciais realizados no Pollen Parque no período noturno e alguns em finais de semana durante o dia.

A metodologia está estruturada para contemplar todas as vertentes importantes para o crescimento de uma empresa. Entre as temáticas previstas no programa estão características empreendedoras, modelagem de negócio, planejamento, finanças, legislação, gestão de pessoas, marketing e vendas, posicionamento de mercado, acesso ao crédito, inovação, atendimento ao cliente, compras e estoque.

“Proporcionaremos uma sólida capacitação para os 35 empreendedores selecionados, de forma a prepará-los para a gestão e a inovação, despertando neles o apetite para o crescimento”, destaca o gerente regional do Sebrae/SC no oeste Udo Martin Trennepohl.

Para o presidente da ACIC Lenoir Antônio Broch o MEI UP é uma oportunidade singular de participar de uma capacitação ágil, dinâmica e focada nos aspectos essenciais das demandas do mercado. “O programa representa um suporte aos empreendedores que desejam crescer. É uma jornada incrível de aprendizado e desenvolvimento”, comenta.

CRONOGRAMA

Os interessados podem realizar inscrição até o dia 31 de agosto pelo link: http://sebrae.sc/meiup. Os empreendedores inscritos serão selecionados de 1º a 13 de setembro. A divulgação da lista dos selecionados ocorrerá dia 14 e o início das atividades do programa-piloto está previsto para dia 19 de setembro.

Mais informações pelo e-mail leandro.pereira@sc.sebrae.com.br ou pelo telefone/WhatsApp (49) 3330-2800.