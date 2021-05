Polícia Militar de SC: Campanha Cobertor Solidário; Veja como participar

A Polícia Militar de Santa Catarina está participando da campanha da Rede Laço de Voluntariado do Governo de Santa Catarina para arrecadação de cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade. As doações iniciam no dia 21 de maio até 30 de junho. As unidades da PMSC estão com uma caixa de coleta para receber cobertores, mantas e edredons, novos ou usados, higienizados, em bom estado. Se possível, contribua!

Informações sobre a campanha também estão disponíveis no site da Rede Laço de Voluntariado: https://redelaco.sc.gov.br/ ou Instagram: @redelaco.sc

Fonte Polícia Militar de Santa Catarina