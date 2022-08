Sicredi impulsiona a geração de energia solar na região Sul

A Instituição financeira cooperativa apoia o associado por meio do crédito para geração da energia limpa.

O Brasil registrou, em 2021, crescimento significativo na produção de energia solar, conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica. Dentro deste cenário, somente no Rio Grande do Sul, de acordo com levantamento da Aneel, mais de 56 mil novas unidades de geração fotovoltaica foram instaladas no ano passado. Do total, 22 mil foram adquiridas com linhas de crédito oferecidas pelo Sicredi, representando cerca de 40% das novas instalações para a geração desse tipo de energia no RS. Em Santa Catarina, mais de 1,5 mil novas instalações foram adquiridas com linhas de crédito oferecidas pelo Sicredi, um incremento de 95% em relação a 2020.

“A procura por este tipo de energia cresceu no País. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina não foi diferente. Atento a essa demanda, o Sicredi reforça seu compromisso em atender às necessidades dos associados, fomentando o desenvolvimento sustentável ao disponibilizar produtos e serviços que possam contribuir para melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade”, destaca o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Com a energia solar, o consumidor economiza até 95% na conta de luz, economia que já começa logo após a ativação do sistema. Se o sistema produz mais energia do que consome, acumula créditos para compensar os períodos de utilização de energia da concessionária, como à noite, por exemplo. O sistema tem alta durabilidade: economia por muito tempo com retorno rápido de investimento.

O Sicredi disponibiliza uma linha de crédito específica para energia solar, com condições e prazos mais justos. A solução contempla o projeto elaborado por uma empresa especializada, como também os equipamentos, placas e acessórios, com taxas acessíveis. O valor financiado é creditado diretamente na conta do fornecedor e o associado escolhe a forma de parcelamento.

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a energia solar produzida no País representa 2,4% do total da matriz elétrica nacional. Para saber quais são os benefícios de se implementar a energia solar ou fazer uma

Central Sicredi Sul/Sudeste

Rua Manoelito de Ornellas nº 55 / 19º andar – Praia de Belas

CEP 90.110-230 – Porto Alegre/RS

sicredi.com.br

simulação de crédito, acesse http://www.sicredi.com.br/coop/altosdaserra/parceiros-energia solar/.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados, com mais de 2.300 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 95% dos municípios, totalizando mais de 600 pontos de atendimento. Em Santa Catarina, o Sicredi reúne mais de 330 mil associados e conta com mais de 150 pontos de atendimento.

Central Sicredi Sul/Sudeste

Rua Manoelito de Ornellas nº 55 / 19º andar – Praia de Belas

CEP 90.110-230 – Porto Alegre/RS

sicredi.com.br