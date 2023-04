Deputada enaltece projeto de implantação de 500 Kms de rede trifásica na área rural de SC

Daniela Reinehr, que é produtora rural, participou do anúncio que é uma conquista para o estado. Ela adianta que essa é apenas a primeira etapa e que os esforços são para substituir toda rede estadual

A deputada federal Daniela Reinehr agradeceu ao governador Jorginho Mello pela sensibilidade para atender, em menos de 100 dias de governo, uma demanda histórica de quem mora e trabalha no campo: a substituição de 500 quilômetros de rede monofásica por trifásica. Na prática, a troca permite que o produtor tenha mais disponibilidade, qualidade e capacidade de energia elétrica. A coletiva para a imprensa foi realizada no final da manhã desta terça-feira na Casa da Agronômica, em Florianópolis. Entre as regiões beneficiadas estão o Oeste, o Planalto Serrano, o Planalto Norte e o Alto Vale.

“Temos hoje um governador que conhece nossas necessidades e em menos de 100 dias anuncia essa entrega tão importante para atender a força do agronegócio. O agro é um terço da nossa economia e está nos principais mercados do mundo com produtos de muita qualidade. O agro alimenta o mundo,” frisou a parlamentar, salientando que todas as residências das áreas atendidas neste primeiro momento serão beneficiadas pela nova rede elétrica.

“Tem empresa na área rural que gera mais empregos e renda do que muitas indústrias. São fábricas que têm uma importância econômica e social enorme e que estão sofrendo com a falta de energia de qualidade. Isso não combina com Santa Catarina. Por isso, o investimento em energia trifásica foi um compromisso assumido e que estamos começando a cumprir com este evento. Nosso governo valoriza e prestigia quem produz”, destacou o governador Jorginho Mello.

CELESC INVESTE

O investimento total será de R$ 40 milhões em recursos da própria estatal, R$ 30 milhões em 2023 e mais R$ 10 milhões em 2024. Cerca de 20 mil consumidores devem ser contemplados com o investimento. A melhoria irá viabilizar ampliações de fábricas e automatizações que exigem uma demanda maior de energia. Serão beneficiados, por exemplo, produtores que precisam climatizar um galpão ou implantar ordenhas mecânicas. A rede trifásica também irá reduzir o número de quedas de energia, o que gera prejuízos na produção.

PARABÉNS PRA VOCÊ

O evento na Casa d’Agronômica ocorreu no dia do aniversário da deputada Daniela Reineher. Ela se emocionou ao ouvir o parabéns entoado pelas autoridades presentes ao anúncio.

*Com informações da Secom/SC