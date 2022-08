Joaquinense fez a melhor cerveja do mundo

A Caju Pytang, Catharina Sour com caju e pitanga, produzida em Rancho Queimado/SC, pela Cervejaria UNIKA, recebeu a medalha de Ouro como a melhor Catharina Sour do Mundo no World Beer Awards. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, em Londres, na Inglaterra.

Resultado do World Beer Awards foi divulgado nesta quinta-feira, dia 25 de agosto

Entre mais de 3,2 mil cervejas de mais de 50 países inscritas neste ano, cinco brasileiras foram premiadas entre as melhores do mundo, duas são de Santa Catarina. E só em 2022, a cervejaria catarinense conquistou 5 medalhas de ouro, 1 de prata e 4 de bronze em campeonatos nacionais e internacionais.

Segundo Bruno Koerich, sócio-proprietário da Cervejaria UNIKA, que vai completar seis anos em setembro, já foram conquistadas 30 medalhas ao longo destes primeiros anos.

Catharina Sour

O primeiro estilo originalmente brasileiro, a Catharina Sour é uma cerveja de trigo de alta fermentação, com acidez presente e que sempre terá a adição de frutas. Um estilo leve e refrescante, com baixo amargor.

A medalha de ouro, a Catharina Sour pode ser degustada num dos quatro bares da UNIKA Bar localizados no Beiramar Shopping, no Boulevard 14/32 no Floripa Airport e MULTI Open Shopping, em Florianópolis, no Kplatz Markt, em São José e também pode ser encontrada em lojas e estabelecimentos especializados em bebidas.

Fonte: http://www.deolhonailha.com.br