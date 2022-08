Colisão entre veículos deixa quatro pessoas feridas em São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária, atendeu uma colisão entre dois veículos que deixou quatro pessoas feridas na SC-114, em São Joaquim.

O acidente ocorreu na noite deste sábado (27) e envolveu um gol e Fiat Argo.

Ainda segundo informações da PM, o condutor do Gol perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária, causando o acidente. O motorista ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital se São Joaquim. A passageira do Gol, bem como os ocupantes do Fiat Argo, tiverem lesões leves.

Fonte: PMRv