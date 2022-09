A Sicredi Altos da Serra RS/SC estará presente na 22ª Festa Nacional da Maçã, que será realizada em São Joaquim/SC

A feira será realizada entre os dias 7 e 11 de setembro.

A Sicredi Altos da Serra RS/SC vai estar presente na 22ª Festa Nacional da Maçã de São Joaquim/SC, que acontece entre esta quarta-feira (07) e o próximo domingo (11). O evento será realizado no Parque Nacional da Maçã e o Sicredi estará presente com um espaço físico, para promover um contato mais próximo com os visitantes e seus associados.

O Sicredi, uma instituição financeira cooperativa, possui diversas soluções financeiras. Quem passar pelos nossos estandes poderá conhecer mais sobre nossos produtos e serviços, tomar um delicioso cafezinho e participar de atrações que foram preparadas especialmente para a festa.

A gerente da agência Sicredi em São Joaquim, Kátia Gisely Pereira, convida a todos para que participem da festa que inicia amanhã no município. “Para nós do Sicredi, é uma honra ser parceiro da comunidade, nesse evento tão expressivo para nossa cidade, evento esse que movimenta a economia e comemora a safra dos nossos produtores. Venha até o nosso espaço e participe das atrações que preparamos com todo carinho”, finaliza a gerente.

A Festa Nacional da Maça 2022 contará com show nacionais, rodeio, exposições e terá o primeiro Concurso Cultural Artístico.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. O Sicredi está presente em todos os estados do Brasil, com mais de 2,2 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (http://www.sicredi.com.br)

Sicredi Altos da Serra RS/SC

Rua Olivio Zanin, n° 553 – bairro São Paulo

99950-000 – Tapejara/RS

sicredi.com.br