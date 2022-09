Bancos alertam para novo golpe, o da mão fantasma

As instituições financeiras estão alertando clientes usuários de aplicativos bancários para um novo golpe virtual pelo celular. No golpe do acesso remoto, também conhecido como “golpe da mão fantasma”, a vítima vê seus dados e seu dinheiro sendo roubados em tempo real pelo telefone, após ser convencida a instalar um app no aparelho.

Trata-se de mais um caso em que os criminosos usam a engenharia social, que consiste na manipulação psicológica do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais, como senhas e números de cartões para os criminosos, ou faça transações em favor das quadrilhas.

No golpe da mão fantasma, o fraudador entra em contato com a vítima se passando por um falso funcionário do banco, e usa várias abordagens para enganar o cliente: informa que a conta foi invadida, clonada, que há movimentações suspeitas, entre outras artimanhas. Depois, diz que vai enviar um link para a instalação de um aplicativo que irá solucionar o problema. Se o cliente instalar o aplicativo, o criminoso terá acesso a todos os dados que estão no celular.

Segundo a Febraban, nesta nova modalidade, os criminosos realizam pesquisas no aparelho buscando por senhas eventualmente armazenadas pelos próprios usuários em aplicativos e sites. A federação dos bancos esclarece que não há registro de violação da segurança dos aplicativos dos bancos, que ”contam com o que existe de mais moderno no mundo para este assunto”.

Além disso, lembra, para que os aplicativos bancários sejam utilizados, há a obrigatoriedade do uso da senha pessoal do cliente.

– O banco nunca liga para o cliente pedindo para que ele instale nenhum tipo de aplicativo em seu celular. Também nunca liga pedindo senha nem o número do cartão ou ainda para que o cliente faça uma transferência ou qualquer tipo de pagamento para supostamente regularizar um problema na conta – alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da

Volpini acrescenta:

– Se receber esse tipo de contato, desconfie na hora. Desligue e entre em contato com a instituição através dos canais oficiais e de um outro telefone para saber se algo aconteceu mesmo com sua conta.

Campanhas de conscientização

Diante do aumento desses tipos de golpe, a Febraban, por meio do site antifraudes.febraban.org.br, e seus bancos afiliados vêm investindo em campanhas e ações de conscientização para orientar a população a se prevenir de fraudes.

Em relação à segurança cibernética e prevenção de fraudes, os bancos contam com ferramentas como mensageria criptografada, autenticação biométrica, tokenização, além de usarem tecnologias como big data, analytics e inteligência artificial em processos de prevenção de riscos, processos que são continuamente aprimorados.

Muitos usuários anotam suas senhas de acesso ao banco em blocos de notas, e-mails, mensagens de Whatsapp ou em outros locais do celular. Também há casos de clientes que usam a mesma senha de acesso do banco em outros aplicativos, sites de compras ou serviços na internet. Estes apps, em grande parte dos casos, não contam com sistemas de segurança robustos e a proteção adequada das informações dos usuários.