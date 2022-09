No palco principal, a primeira noite contou com show nacional da dupla Guilherme e Benuto foram a atração do primeiro dia da 22° Festa Nacional da Maçã na madrugada de quarta-feira 7, de setembro, abrindo os shows nacionais do evento. O show durou cerca de 1:30hras e marcou o primeiro dia do evento. Guilherme e Benuto que colocaram no repertório grandes sucessos da carreira como “Batom Vermelho”, “Haja Colírio”, “Vagabundo Chora”, “Pulei na Piscina”, e muitas outras.

A dupla fechou a noite de shows da Festa da Maçã.