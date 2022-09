Enoturismo faz com que a Serra Catarinense se torne destino procurado o ano inteiro

Antes, grande parte dos turistas visitava a Serra catarinense apenas no inverno. Agora, a realidade mudou e a região recebe pessoas do Brasil inteiro nas quatro estações do ano. O responsável pela transformação é o enoturismo.

Um exemplo: a Villa Francioni, em São Joaquim, de janeiro de 2019 a julho deste ano, recebeu 52.496 visitantes, uma média de quase 15 mil visitantes por ano. É um número impressionante porque coincide com a pandemia, quando o turismo despencou no mundo inteiro. Segundo Daniela Borges Freitas, presidente da VF, o fluxo de turistas continua forte mesmo fora da época de férias tradicionais, como a de julho. “As pessoas estão vindo em busca das belezas da Serra Catarinense, dos bons vinhos e também da arte que disponibilizamos na nossa Galeria durante o ano todo”.

Além dos números de sucesso, a VF tem mais um motivo para comemorar este mês: ela completa 21 anos de fundação nesta terça-feira, dia 13.

E para celebrar mais um ano de sucesso, a Villa Francioni vai lançar, em breve, os vinhos da enoteca, ou seja, aqueles vinhos especiais reservados à família também serão apreciados pelos clientes. Para degustação verticais – safras diferentes do mesmo vinho – e para venda dos mesmos, haverá um kit ou se o cliente preferir também serão comercializados separadamente. Esta venda terá edição limitada.

Ao longo de duas décadas, a Villa colecionou uma série de premiações nacionais e internacionais. Este ano, inclusive, concorrendo com as mais famosas vinícolas do mundo, ganhou três prêmios no Decanter World Wine Awards (DWWA), o Oscar do vinho. A vinícola também já foi premiada no Top of Mind.

Localizada a 1.260 metros de altitude, foi a primeira vinícola com estrutura profissional na região e com condições de receber visitantes todos os dias, oferecendo passeios nos vinhedos e degustação com os vinhos tintos, brancos, rosé e espumantes da marca.

Nos 4.478 metros quadrados de área, são fabricadas 100 mil garrafas por ano. Concebida sob o olhar visionário do empresário Dilor Freitas, a VF segue as tradições e ideias do seu fundador. Atualmente, ela é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente).

