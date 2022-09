Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense começa hoje na Casa da Cultura

Começa nesta terça-feira (13), a quarta edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense, o FICASC. Após dois anos sendo realizado apenas online, o Ficasc a partir de hoje reencontra seu público de forma presencial. A partir das 19 horas na casa da cultura em São Joaquim. Entrada gratuita.

Serão 25 filmes, todos super legais e principalmente educativos e de conscientização pelas causas que o Festival abraça.



Se você não está em Lages, São Joaquim ou Urubici, onde as sessões de cinema acontecerão em salas, curta o FICASC pela internet! Visitando o site do Festival, ficasc.com.br, você encontrará os links para assistir dois filmes por dia durante o FICASC.

Esta é a quarta edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense. Como nas edições anteriores, o Festival exibirá incríveis filmes, para mudar a sua vida! Para tocar seu coração! Para te conectar com as causas necessárias à sobrevivência humana.



Curtas, médias e longas metragens para educar. Cinema de qualidade é EDUCAÇÃO.

Fique ligado em nossa programação online!



Apoie o FICASC, fique conosco e ajude a construir um mundo com mais amor, sem intolerâncias, sem racismo, solidário, democrático e tal.

Projeto selecionado pelo Prêmio Catarinense de Cinema, executado com recursos do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura.



Bons filmes! Viva o Cinema!