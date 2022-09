Abertura da exposição de Juarez Machado atrai grande público para a Galeria de Arte da Villa Francioni

O evento de lançamento da exposição com obras inéditas produzidas pelo multi artista Juarez Machado, realizado no último sábado, na Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim, foi um sucesso. A exposição intitulada “In Vino Veritas”, que tem a curadoria de Edson Machado, atraiu o olhar da mídia e de diversas pessoas apaixonadas por arte e vinho. As duas conselheiras da VF, Adriana e Daniela Freitas, também acompanharam a abertura e manifestaram a satisfação em receber novamente obras do artista catarinense respeitado mundo afora. A última exposição de Juarez na Villa Francioni foi há 10 anos.

Na mostra atual, estão reunidos 20 quadros inéditos produzidos em Paris, numerados e assinados pelo artista, com temas variados – vinhos, tango, jazz, festas e castelos. Todas as obras estão à venda.

Eula Maciel, Adriana e Daniela Freitas e Edson Machado.

Juarez Machado nasceu em Joinville, SC, tem 81 anos e atualmente vive e mantém seu ateliê em Paris, na França. É considerado um dos maiores nomes da arte brasileira destacando-se como pintor, escultor, cenógrafo para televisão e teatro, cartunista, e muito lembrado pelas inserções de seu personagem de mímica no programa Fantástico da Rede Globo na década de 70. Realiza exposições na Europa, Oriente Médio e nas três Américas. Sua arte influenciou também as cores do filme “O Fabuloso Destino de Amèlie Poulain”, do diretor francês Jean-Pierre Jeunet.

As obras ficarão disponíveis para visitação gratuita até o dia 20 de novembro. A exposição leva o apoio do Instituto Juarez Machado.

Quando? De 10 setembro a 20 de novembro de 2022.

Quanto? Gratuito

Onde? Galeria de Arte da Villa Francioni – Rodovia SC 114, km 300 – São Joaquim/SC

Fotos: Eula Maciel

Por Paulo Scarduelli