Acidente deixa rapaz ferido na rodovia Caminhos da Neve em São Joaquim

Na tarde desta terça-feira, atendendo à solicitação do COBOM, o trem de Socorro de São Joaquim, foi acionado para atender a um acidente de trânsito envolvendo carro x carro na SC-114, localidade de Santo Antão, São Joaquim-SC.

Chegando ao local, a guarnição confirmou a ocorrência. O condutor do veículo Fiat Palio branco, de 27 anos, encontrava-se preso às ferragens, consciente e orientado, com sinais vitais estáveis, realizado estabilização e abertura de acesso no veículo, sendo a vítima resgatada e permanecendo aos cuidados da Ambulância Avançada de São Joaquim, que estava presente no local.

O condutor do veículo Chevrolet S10 branca, de 24 anos, encontrava-se deambulando na cena, consciente e orientado, relatando dores no membro superior esquerdo, sendo realizado atendimento e conduzido o mesmo ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em São Joaquim.