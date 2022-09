KIT ANTENA DO CADÚNICO: Veja como solicitar de forma gratuita

As famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que utilizam antenas parabólicas convencionais (TVRO) nas capitais onde a tecnologia 5G já está ativa, podem realizar a solicitação e agendamento para receber os kits com sinal digital.

A saber, os equipamentos de recepção do sinal são mais modernos, com melhor qualidade de som e imagem. Eles visam garantir que não haja interferência nos canais abertos de TV via satélite com a chegada da tecnologia.

Vale pontuar que a quinta geração de internet já foi liberada em diversas capitais do país.

Siga a leitura para ter mais detalhes sobre o tema.

Estou no CadÚnico, como solicito o meu kit?

É bastante simples. As famílias que cumprirem os requisitos devem entrar em contato com a central de atendimento da Siga Antenado para o envio dos dados pelo telefone 0800 729 2404 ou então pelo site.

A Siga Antenado é uma associação formada pelas empresas Claro, Tim e Vivo, criada por determinação da Anatel para apoiar a população durante o processo de migração da transmissão de sinal dos canais abertos de TV via parabólica tradicional para a nova parabólica digital.

Além disso, é importante explicar que quem utiliza antena digitai externa, tipo espinha de peixe, ou interna para assistir sua programação, já tem acesso à TV Digital. Assim, não é necessário fazer o agendamento. O mesmo ocorre para que possui TV por assinatura.

Ainda mais, outro ponto de destaque vai para o fato de que a instalação dos equipamentos é gratuita para a população que está inserida no CadÚnico.

Sendo assim, para saber se tem direito ao kit, é necessário ligar para o telefone disponibilizado e informar o seu CPF ou Número de Identificação Social (NIS).

O que vai mudar?

A transmissão dos canais abertos de TV via satélite vai migrar da Banda C para a Banda Ku, por isso os aparelhos atuais deverão ser substituídos por outros mais modernos que vão continuar garantindo o acesso à sua programação gratuita preferida.

Então, ao trocar a sua antena parabólica e o seu conversor você contará com uma transmissão de TV digital com mais qualidade de imagem, de som, equipamentos mais modernos e com mais tecnologia.

Então, para ter direito ao kit antena, os requisitos são:

Fazer parte de algum programa social do Governo Federal (inscrito no Cadastro Único);

Possuir uma antena parabólica tradicional;

A antena parabólica deve estar devidamente instalada e conectada à TV para assistir à programação.

Ainda mais, nesse primeiro momento, a mudança acontecerá apenas nas capitais brasileiras.

Com informações do Ministério das Comunicações