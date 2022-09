Cada pessoa sempre sonhou em mudar seu ambiente, sua rotina ou até de forma mais radical, mudar completamente sua vida. É super normal que nós seres humanos tenhamos uma sensação de desespero ao parar para analisar a mesmice do dia-a-dia. Todos os dias viajamos nos nossos devaneios imaginando como seria se levantássemos e fizesse efetivamente aquilo que tanto sonho. Mas sabe como fazemos para mudar isso? Faça!

Aqui você irá aprender uma simples dica, fácil, rápida e muito importante. Para que você mude completamente a cara do seu ambiente e até mesmo transforme a sua rotina de forma muito mais prazerosa! Aposte na implementação de quadros para sala, escritório, clínica, quarto, ou qualquer outro espaço que você passe todos os dias. Essa inserção das obras artísticas irá mudar completamente o seu humor e sua experiência diária com o seu lugar.

Então, na Quadrosdecorativos.com, você pode encontrar todas as opções para transformar completamente o seu ambiente! Um dos principais diferenciais da Quadros Decorativos é a criação de novas artes, sempre com todo carinho do time de artistas brilhantes e renomados. Eles possuem mais de mil opções de artes para você escolher aquela que mais te conquistou.

Dicas para utilizar decorar diferentes tamanhos de ambiente

Ambiente pequeno

– Liberar o chão e usar móveis com pés. Nessa primeira dica, vou te contar um segredo! Você não precisa ter um ambiente enorme para ele de fato parecer amplo, basta você tornar o chão da sua casa mais visível, logicamente aproveitando melhor o espaço. Alguma vez você já mudou sua cama de lugar e se perguntou “nossa, meu quarto ficou enorme”? É exatamente essa sensação que você terá ao liberar espaço em sua sala e aproveitar melhor o chão.

– O espelho ajuda a ampliar o ambiente. Pela própria física do funcionamento dos espelhos, seu reflexo auxilia no aumento da ideia de profundidade e dimensão, sendo assim uma ótima opção.

– Menos é mais. Sim, aposte no básico! É como minha avó dizia “não adianta querer colocar o sol na terra, não vai caber e vai ficar calor. Vamos então focar nas decorações mais minimalistas, levando ainda assim a elegância que você deseja. Uma ótima dica é explorar o uso de artes para sala que ornem com o ambiente, deixando mais leve.

– Comece a usar mais quadros decorativos minimalistas ou até menos quadros menores, assim seu espaço será valorizado com maior delicadeza e sobrará mais locais para você apostar em diferentes decorações sem tornar sua casa uma bagunça visual.

Ambiente Grande

– Ao contrário das dicas para um espaço pequeno, aqui você deve preencher seu ambiente para deixá-lo bem aproveitado e não dar um ar de vazio e triste. Mas você deve preencher da forma correta! Encher com um tanto de coisa aleatória não fará seu ambiente estar completo, mas sim mal aproveitado e confuso. Decoração é sobre harmonia, mesmo na bagunça!

– Aposte em plantas! Essa é uma dica para aproveitar melhor esses ambientes maiores de forma prática e linda. Mas nada de vasinhos com hortaliças (essa é uma opção para um espaço menor, justamente para auxiliar no minimalismo), estou falando de trepadeiras, grandes orquídeas e até mesmo pequenos jardins. As plantas, além de levarem um tom de delicadeza, vão levar vida para o local do qual estiverem.

– Aprenda a adicionar e posicionar seus tapetes, isso garantirá com que você crie diferentes ambientes dentro de um só. Por exemplo, se você colocar um tapete no meio da sua sala com uma tv e sofá, você criou um ambiente único de sala de televisão dentro do espaço da sala de estar. Ou então, caso coloque um tapete em frente a porta, ali você determina que é o local de entrada. Tapetes são ótimos determinadores de espaços.

– Mais uma vez, use quadros decorativos! A adição de quadros em um ambiente grande é essencial, além de levar o seu gosto e sua digital para o seu ambiente, ele serve como tapete para o chão, preenche locais com grandes paredes vazias. Quadros são como lindas plantas, eles vivem, respiram e trazem vida para seu espaço. Mas para grandes locais, é essencial a escolha de grandes quadros. Muitas pessoas com grandes salas ou espaços, optam por quadros gigantes e com pinturas abstratas, o abstrato leva essa “bagunça harmônica” que todo mundo precisa.

A importância da escolha dos seus quadros decorativos

Primeiramente, como eu havia dito, os quadros são vivos! Eles vivem em nossas paredes. Mas não só isso, a arte é uma extensão das nossas vidas, é por ela que nós seguimos eternos. A arte é amor, é vida e é para sempre!

Então, escolher o quadro ideal para a sua casa, não é uma tarefa de pura decoração e pronto. Mas sim fazer eterna uma paixão que você possui. E sabe o mais inquietante e interessante? É que quase em todas as vezes, a arte é tão subjetiva que um quadro que para você pode representar um sentimento como por exemplo o amor, para uma outra pessoa pode significar outra coisa completamente diferente. Mas é por esse motivo que a arte une as pessoas. Pois compartilhar o que você sente diante de uma obra com outra pessoa fará com que ela comece a olhar com outros olhos para aquela peça.

As obras de arte permitem-nos compartilhar e entender melhor o outro. Fazem com que criemos empatia pelo sentimento das pessoas e que possamos aprender com as histórias de cada um.

Mas e como escolher o seu quadro ideal?

Vou admitir para você, essa não é uma tarefa simples! Mas é por esse motivo que estou aqui para te ajudar. Como você já sabe até aqui, os quadros são reflexos dos nossos sentimentos e de quem somos. Então é completamente comum que em diferentes momentos da vida, o seu estilo de arte irá modificar, mas ao ter um quadro na parede, você eterniza aquele momento em específico da sua vida.

Para você escolher a melhor obra para você, é de suma importância que ela desperte um sentimento do qual você já conhece, mas não sabe explicar muito bem. Alguma vez você já foi a uma exposição ou olhou na internet para um quadro e sentiu uma euforia inexplicável? Uma sensação de Déjà vu, como se você já tivesse sentido aquilo, mas nunca com o simples ato de olhar para um quadro. É esse o seu quadro ideal!!!

Agora, compartilhe! Não só esse artigo, mas compartilhe a vida!

Existe uma frase muito linda, ela descreve perfeitamente o sentido da arte “A felicidade só é verdadeira quando compartilhada”. A frase é do filósofo Henry David Thoreau, mas tornou-se popular com a história do rapaz Christopher McCandless retratada no filme “Na Natureza Selvagem”.

Então não perca tempo! Faça sua história, compartilhe momentos e viva! Mas não se esqueça de eternizar tudo isso com quadros decorativos!