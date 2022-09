Petrobras afirma que o preço de gasolina continuará em queda

De acordo com integrantes da Petrobras, o cenário está propício para novas reduções nos preços, principalmente no da gasolina. Embora o acompanhamento dos preços internacionais faça parte do estatuto da empresa, a influência política do governo tem tido impacto na frequência dos reajustes quando benéficos eleitoralmente ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ainda que o mercado internacional e a cotação do dólar estejam pressionando os preços internos, há uma diferença média de R$ 0,20 no preço da gasolina no Brasil em comparação ao preço internacional.

Fonte: Crédito Digital