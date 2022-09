Vem aí 2ª Edição do Projeto Brinque Mais 2022

Um dia para ficar na memória

Projeto Brinque Mais é um projeto sem fins lucrativos com um propósito muito importante para as crianças, pais e toda comunidade.

É um projeto simples, mas com finalidade muito grande em levar a diversão e alegria mostrada em uma tarde com brincadeiras e brinquedos de épocas passadas, objetivando assim aproveitar este dia para relembrar e reviver um tempo que já passou, mostrando assim o quanto foi maravilhoso a época que vivemos a décadas atrás, salientando assim a união entre as pessoas.

Neste dia haverá brincadeiras com as crianças, brinquedos, sorteios, distribuição gratuita de balas, doces, algodão-doce, pipocas e água, dependendo do arrecadado, vamos distribuir mais alternativas.

Confiante que a compreensão e entendimento deste projeto possa levar as pessoas e também de empresas colaborar para que o mesmo seja concretizado com a colaboração espontânea de cada entidade ou pessoa física, mostrando assim o tão grande é a importância deste projeto para todos nós.

Dia: 16 de outubro de 2022

Local: Loteamento Quatro Estações

Idealizador: Fabiano da Silva Costa (Fabinho do açougue)

Contato: (49) 9.9121.3386

Nome do Projeto: BRINQUE MAIS++

Intenção do Projeto: Levar alegria e descontração para crianças, pais e toda a família.

Você pode fazer sua doação espontânea de qualquer valor para este projeto: Pix 02647593973 Fabiano da Silva Costa NUBANK

Imagens: By Bruno Rosa