Incêndio devasta casa na Serra Catarinense

Um incêndio destruiu uma casa no início da tarde desta quarta-feira (21), em Lages, na Serra Catarinense. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, no bairro Santa Maria, e informou que o incêndio estava aumentando de proporção quando chegaram no local.

A guarnição realizou o combate direto às chamas, bem como a proteção das edificações próximas. A residência era mista, madeira e alvenaria, de aproximadamente 100m².

Os bombeiros utilizaram para combate do incêndio e rescaldo aproximadamente 10 mil litros de água. Ao finalizarem a contenção do fogo e feita a desmobilização, o local foi isolado com fita zebrada e os moradores da casa receberam as orientações necessárias. Não houve feridos ou mortos na ocorrência.

Com informações: SCC