POLÍCIA CIVIL REALIZA A INCINERAÇÃO DE QUASE MEIA TONELADA DE DROGAS APREENDIDAS EM OPERAÇÕES POLICIAIS REALIZADAS EM LAGES E REGIÃO

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal – DIC Lages, efetuou, na tarde desta quarta-feira (21) a incineração de aproximadamente 500 kg de drogas apreendidas em operações das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal ocorridas em Lages e comarcas próximas.

Foram incineradas drogas do tipo maconha, haxixe, cocaína, crack, MDMA, LSD, Ecstasy, além de materiais usados para seu transporte, acondicionamento e produção. Estima-se que as operações policiais geraram um prejuízo aproximado de R$ 2.100.000,00 aos traficantes locais.

A destruição das drogas foi realizada após autorização judicial e acompanhada pelos policiais da DIC Lages, que realizaram a segurança do local e da vigilância sanitária que fiscalizou a incineração do material ilícito.

Polícia Civil, investigação que gera resultado.