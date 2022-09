Comunidade de São Joaquim/SC conta com uma nova agência Sicredi

O município de São Joaquim, situado no estado de Santa Catarina, pode contar, a partir desta quinta-feira (22), com uma nova agência da Sicredi Altos da Serra RS/SC. O espaço foi pensado para atender de forma simples e próxima, sempre presando pelo relacionamento com os associados.

A Sicredi Altos da Serra é uma instituição financeira cooperativa, que atua desde 1988

transformando a vida dos associados e das comunidades na região norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. A Cooperativa está presente em 31 municípios e conta com 34 agências e um escritório de negócios. A Sede Administrativa está localizada em Tapejara/RS.

A Cooperativa acredita na força do cooperativismo de crédito para gerar mudanças positivas na sociedade como um todo. Por isso, ao mesmo tempo em que desenvolve soluções financeiras que apoiam o associado em um ambiente cada vez mais dinâmico e digital, procura manter as raízes nos princípios e valores do cooperativismo, reforçados por meio de programas que ampliam o impacto positivo.

A gerente da agência Sicredi em São Joaquim, Kátia Gisely Pereira, convida a população para conhecer este novo espaço. “Já estamos fazendo a diferença no município de São Joaquim há um ano, agora com um novo espaço mais amplo e confortável, esperamos apoiar ainda mais nossa comunidade. Venham conhecer nossa nova agência e tomar aquele cafezinho que já é tradicional.”, finaliza Kátia.

A nova agência está situada na Praça Cezario Amarante, no 11, no Centro de São Joaquim/SC.

Veja o vídeo da inauguração:

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi nestá em todo o Brasil, com mais de 2,2 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

