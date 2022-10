Jovem é flagrado transportando 473 garrafas de vinho da Argentina em Urubici

Um motorista de 20 anos foi abordado pelo Comando de Policiamento de Trânsito Rodoviário na tarde desta terça-feira (4) na SC 110, em Urubici, transportando garrafas de vinho com origem da Argentina.

Segundo os policiais, no momento da abordagem de trânsito foi possível ver as caixas de vinhos, que tinham origem da Argentina. Foram encontradas 473 garrafas, sendo 237 do vinho Bodega Norton Reserva Malbec – 2020, e 236 Garrafas de vinho Bodega Norton Barrel Select Malbec – 2022.

A guarnição realizou o Boletim de Ocorrência e encaminhou a mercadoria e o veículo para a Receita Federal de Lages. O condutor foi liberado no local.

De acordo com o Código Penal, “Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos“.

Com informações: Polícia Militar Rodoviária