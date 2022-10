Curitiba testa radar que capta ruídos contra motos e carros barulhentos

A Prefeitura de Curitiba acaba de anunciar que está testando um novo equipamento capaz de flagrar o excesso de ruído nos veículos. O aparelho funciona como um radar. Dessa forma, identifica aqueles carros e motos barulhentos, por conta dos escapamentos fora do padrão ou customizados. Desenvolvida pela empresa Perkons em parceria com a Setran, a tecnologia é inédita no Brasil e está presente em poucos lugares do mundo.

Segundo a superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella, a adoção do radar ocorreu por conta de reclamações da população sobre o nível do barulho. Além disso, também houve demandas da Câmara de Vereadores. ”Com base nas informações de perfil comportamental destes motoristas, vamos conseguir identificar o horário de maior incidência e o tipo de veículo para que possamos atuar com blitz educativas e também com a fiscalização”, comentou Battistella.

Vale dizer que a ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito e do Setembro da Mobilidade, que também engloba a adoção de tecnologias limpas de transporte por meio do Estado. Por isso, o prefeito Rafael Greca também mencionou os testes dos ônibus elétricos. Os modelos começaram a rodar nas ruas da capital paranaense nesse mês de outubro e, além da zero emissão de carbono, também ajudam na redução de ruídos.

Mas, por ora, a tecnologia ainda está em fases iniciais de teste. Assim, o não pode realizar autos de infrações. Afinal, precisa de homologação do Inmetro e da regulamentação de órgãos como, por exemplo, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).