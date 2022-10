Enfermeiro morre em acidente de carro enquanto se deslocava para ação de vacinação no RS

Um enfermeiro de 45 anos morreu após um acidente de carro envolvendo uma equipe de saúde na ERS-60, no interior de Quaraí , na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (5).

Mauro Valfredo estava dentro de um veículo que transportava uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde até a região de Rincão do Serra. A equipe estava se deslocando para uma ação de vacinação na região.

De acordo com a Brigada Militar o motorista perdeu o controle na estrada, que é de chão, e com a velocidade o veículo acabou capotando. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Mauro fraturou o fêmur, teve o pulmão perfurado e traumatismo craniano. Outras três pessoas estavam no carro e sofreram escoriações.

A prefeitura municipal de Quaraí decretou luto oficial de três dias. Ainda não há informações sobre o velório.

