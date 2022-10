Petrobras anuncia redução de 5% no preço do gás natural

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 10, que, a partir de 1º de novembro, conforme contratos acordados com as distribuidoras, os preços de venda de gás natural – transportado e distribuído por dutos – terão redução média de 5% em R$/m³, com relação ao trimestre agosto-setembro-outubro.

Estes contratos preveem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Durante o período, o petróleo teve queda de 11,5%; e o câmbio teve depreciação de 6,5%. Isso significa que a quantia em reais para se converter em um dólar aumentou 6,5%.

A Petrobras esclarece que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras (e, no caso do GNV, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais.

Além disso, as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas. Vale ressaltar que esta atualização dos preços não se refere ao preço do GLP (gás de cozinha), envasado em botijões ou vendido a granel.



Os novos valores seguirão vigentes até o final de janeiro de 2023, conforme estabelecido nos contratos firmados. A atualização trimestral do preço do gás natural e anual para o transporte do produto permite atenuar volatilidades momentâneas e aliviar, no preço final, o impacto de oscilações bruscas e pontuais no mercado externo, assegurando, desta forma, previsibilidade e transparência aos clientes.



Os contratos são públicos e divulgados no site da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Fonte: CNN BRASIL