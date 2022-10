Fuja desse bichinho fofo, as lesões são umas das mais dolorosas que você pode imaginar

Que fofo, não é? Esse bichinho simpático é uma lagarta, ou seja, uma larva de mariposa. Mas ela não é só uma lagartinha comum, na verdade é uma das lagartas mais perigosas que temos por aqui. Pertence a ordem Lepidoptera (borboletas e mariposas), da família Megalopygidae e provavelmente do gênero Podalia sp. Por causa dessa carinha de pelúcia são conhecidas como “lagartas-gatinho”, lagartas-cachorrinho” ou então “lagartas-de-fogo”.

Esse aspecto faz com que as pessoas se sintam confortáveis em tocar nesse bichinho. O que não é uma boa ideia, pois as cerdas da lagarta cachorrinho são capazes de causar uma reação muito parecida a de uma queimadura. Mas existem muitas espécies de lagarta e, no geral, as pessoas confundem as reações causadas por cada uma delas. Cerdas do animal são capazes de causar uma reação muito parecida a de uma queimadura.

O nome lagarta-de-fogo não é à toa. Essa lagarta possui cerdas urticantes capazes de causar o maior estrago na nossa pele. As cerdas são estruturas de ponta aguda e resistente, contendo glândulas produtoras de veneno. Na base da cerda apresenta uma única glândula inserida no tegumento da lagarta.

Quando pressionada por ocasião do contato, a glândula libera o veneno que percorre um canal, sendo injetado na pele humana. A principal característica dos Megalopigídeos é a presença de longas cerdas, frágeis, sedosas que parecem inofensivas, semelhantes a “pelos” que escondem os verdadeiros as cerdas ocas contendo uma toxina, ou seja, são verdadeiramente venenosas.



As cerdas possuem uma alta capacidade de causar queimaduras, inchaço e vermelhidão, em casos graves pode causar febre. Os acidentes com lagartas são conhecidos no meio médico-científico como erucismo. Ao menor contato com a lagarta de fogo, lave bem o local e vá ao hospital em caso de febre e vômito. Felizmente, os adultos geralmente são inofensivos.

Dra. Karlla Patrícia – Doutora em Biologia pela UFRJ