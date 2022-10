Descubra como o eclipse de outubro vai te afetar

No dia 25 deste mês ocorre o último eclipse solar do ano de 2022. O momento é especial e pode trazer grandes mudanças na vida de todas as pessoas. Por isso, separamos alguns conceitos para entender como o eclipse de outubro vai afetar cada uma das 12 casas do horóscopo.

Como eclipse de outubro vai afetar Áries

Para os arianos o momento é especial. A data chega para que essas pessoas deixem a energia fluir e se livrem de tudo o que há de ruim nas suas vidas. Além disso, o eclipse de outubro é uma das últimas chances para deixar uma grande carga de positividade invadir a vida.

Entenda o que ocorre com Touro

Os taurinos devem aproveitar o eclipse de outubro para refletir sobre seus relacionamentos. Este será um período de reavaliação e de encontrar novamente o centro da vida para saber o que deve ser feito.

Entenda o que ocorre com Touro

Os taurinos devem aproveitar o eclipse de outubro para refletir sobre seus relacionamentos. Este será um período de reavaliação e de encontrar novamente o centro da vida para saber o que deve ser feito.

Como o eclipse de outubro vai afetar Gêmeos

O dia poderá ser turbulento e cheio de imprevistos. Logo, a sugestão está em levar as tarefas com bastante calma e prudência.

Câncer

Em 25 de outubro, dia do eclipse solar parcial, você se sentirá mais criativo e poderá finalizar os projetos que estavam pendentes, o que significa um impulso de alegria em sua vida.

Leão

Você ficará mais sensível e sentimental do que de costume. Aproveite o momento para captar as energias e entender o que está acontecendo em sua vida. Reforce o poder do lar em sua existência.

Entenda o que ocorre com Virgem

Este eclipse causará em você uma mudança em sua maneira de pensar. Ocorrer durante a Lua Nova em Escorpião despertará sua intuição, não hesite em agir seguindo seu lado intuitivo.

Como o eclipse de outubro vai afetar Libra

O momento é oportuno para refletir em saídas e em como encontrar novas fontes de renda para concretizar seus planos.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5093303690767088&output=html&h=280&slotname=4457555651&adk=3306340241&adf=3590880565&pi=t.ma~as.4457555651&w=340&lmt=1665917377&rafmt=12&format=340×280&url=https%3A%2F%2Feditalconcursosbrasil.com.br%2Fnoticias%2F2022%2F10%2Fdescubra-como-o-eclipse-de-outubro-vai-afetar-cada-um-dos-signos%2F&wgl=1&uach=WyJBbmRyb2lkIiwiNy4wLjAiLCIiLCJTTS1HNTcwTSIsIjEwNi4wLjUyNDkuNzkiLFtdLHRydWUsbnVsbCwiIixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjEwNi4wLjUyNDkuNzkiXSxbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMDYuMC41MjQ5Ljc5Il0sWyJOb3Q7QT1CcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl1dLGZhbHNlXQ..&dt=1665924780684&bpp=8&bdt=4430&idt=8&shv=r20221012&mjsv=m202210100101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D1848a0d1d32ba313%3AT%3D1644713633%3AS%3DALNI_MZ4eDmjvE9TZ9M6A9UcV-myIJHDnQ&gpic=UID%3D000004bbfdf2b595%3AT%3D1651863858%3ART%3D1665924675%3AS%3DALNI_Mbk6e1Ct43TkPMJ0bGT55oGPRoLGQ&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C340x280%2C340x280&nras=1&correlator=6080280742814&frm=20&pv=1&ga_vid=1284593290.1643819191&ga_sid=1665924673&ga_hid=1904490173&ga_fc=1&u_tz=-180&u_his=2&u_h=640&u_w=360&u_ah=640&u_aw=360&u_cd=24&u_sd=2&dmc=2&adx=10&ady=3026&biw=360&bih=560&scr_x=0&scr_y=1443&eid=44759876%2C44759927%2C44759842%2C44774717%2C42531705%2C44773613%2C31070290%2C31070342%2C31065825&oid=2&pvsid=3306056889012756&tmod=777202765&uas=3&nvt=3&ref=android-app%3A%2F%2Fcom.google.android.googlequicksearchbox%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C616%2C360%2C616&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=256&bc=31&ifi=5&uci=a!5&btvi=1&fsb=1&xpc=MptkHSR4qG&p=https%3A//editalconcursosbrasil.com.br&dtd=44

Escorpião

Você pode passar por uma crise de identidade. No entanto, a realidade é que você experimentará uma metamorfose que o levará a descobrir quais mudanças você precisa e se aceitar.

Sagitário

Este eclipse de outubro fará com que você queira passar um tempo sozinho, pois enfrentará um período de renovação espiritual que revelará alguns sentimentos que você reprimiu.

Capricórnio

Descanse, pois você precisará superar algumas emoções guardadas em seu coração por muito tempo.

Aquário

De acordo com os astrólogos, não é hora de fazer grandes movimentos, mas é hora de focar neles.

Peixes

Este eclipse de outubro irá inspirá-lo a ultrapassar seus limites e buscar uma expansão em suas paixões pessoais e espirituais.