Turnê “Os Quatro Cantos de Santa Catarina” vai estar em São Joaquim

A abertura da Turnê “Os Quatro Cantos de Santa Catarina” com interpretação do barítono Douglas Hahn e do pianista Alexandre Dietrich será realizada no palco de São Joaquim, na Casa da Cultura, dia 22 de outubro – sábado, às 19h, com entrada gratuita. A Produção Cultural é de Silvestre Produções.

A Turnê, que abrange nove cidades do nosso estado, percorrerá as cidades: São Joaquim, Lages (23/10), Joinville (25/10), Itajaí (26/10), Chapecó (28/10), Joaçaba (30/10), Criciúma (17/11), Laguna (20/11) e Florianópolis (25/11). Serão realizados nove recitais noturnos e três recitais didáticos. Todos os recitais serão com entrada gratuita com o objetivo democratizar o acesso à cultura e formar novas plateias.

O Barítono Douglas Hahn e o Pianista Alexandre Dietrich são músicos atuantes no cenário catarinense e com prestigiadas carreiras nacionais e internacionais.

Douglas Hahn atua em importantes casas de ópera e salas de concertos nacionais e internacionais. Seu repertório operístico contempla mais de 40 papéis interpretados. Apresentou-se nos palcos do Theatro Municipal de São Paulo, Sala São Paulo, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Sala Cecília Meireles, Teatro Amazonas, Teatro Palácio das Artes, Theatro São Pedro (RS), Teatro Guaíra, Teatro Ademir Rosa com a Camerata Florianópolis, Festival de Ópera de Joinville na Sociedade Harmonia Lyra, entre outros. Na Argentina protagonizou Macbeth e Un ballo in maschera no Teatro Colón de Buenos Aires,Tristan und Isolde no Teatro Argentino de La Plata; Lucia di Lammermoor no Teatro Libertador San Martin em Córdoba. Na Itália atuou nas óperas Don Giovanni e La Bohème nas cidades de Adria e Rovigo.

Alexandre Dietrich é bacharel e mestre em Música pela UDESC, atualmente cursando Doutorado pela mesma instituição. Em sua carreira internacional, Alexandre já se apresentou nas cidades europeias: Bordeaux, Bruxelas, Hamburgo, Lisboa, Madri, Milão e Paris. Nos Estados Unidos apresentou-se em Alexandria, Athens, Dallas, Houston, Los Angeles, New Orleans, Roanoke e Washington DC, em San José e Turrialba na Costa Rica. No repertório a bagagem musical de um pianista preocupado em oferecer ao público a sensibilidade musical, aliada a técnica e criatividade interpretativa.

Serão interpretadas canções nos idiomas português, alemão, italiano e dialeto indígena. Em homenagem as quatro etnias que povoaram o território catarinense. Com obras dos compositores Robert Schumann, Franz Schubert, Francesco Paolo Tosti, Waldemar Henrique, Jaime Ovalle, entre outros.

Programa

Azulão (Jaime Ovalle)

Uirapuru (Waldemar Henrique)

Vento Negro (José Fogaça)

Ständchen (Franz Schubert)

Widmung (Robert Schumann)

Ichgrollenicht ((Robert Schumann)

An die Musik (Franz Schubert)

Edelweiss (Richard Schumann)

Ialalocê (Canção em dialeto Indígena)

Canide Ioune-Sabath. (Canção em dialeto Indígena)

Teiru (Canção em dialeto Indígena)

Ideale (Francesco Paolo Tosti)

L’alba separa dalla luce l’ombra (Francesco Paolo Tosti)

Vorrei Morire (Francesco Paolo Tosti)

Marecchiare (Francesco Paolo Tosti)

L’ultima Canzone (Francesco Paolo Tosti)

A turnê “Os Quatro Cantos de Santa Catarina” foi viabilizada pelo Programa de Incentivo a Cultura – PIC, Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina, com o incentivo do Instituto Carlos Roberto Hansen – ICRH e Grupo Tigre.

Apoio institucional: Departamento Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de São Joaquim.

Serviço:

O quê: Recital de Canto e Piano “Os Quatro Cantos de Santa Catarina”

Quando: sábado | 22 de outubro de 2022 | 19h

Onde: Casa da Cultura

Praça Cesário Amarante s/n – Centro. São Joaquim

Quanto: Entrada Gratuita

Classificação livre