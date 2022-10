Expolages fatura mais de R$ 3,4 milhões com leilões de animais em 4 dias

A maior feira multissetorial de Santa Catarina, a Expolages, já faturou mais de R$ 3,4 milhões com leilões de animais em quatro dias de evento. O valor ainda terá acréscimo, já que a feira segue com arremates até a segunda-feira (17).

De acordo com a Associação e Sindicato Rural de Lages, somente na Feira das Novilhas, realizada no sábado (15), o faturamento foi de R$ 1 milhão e 931 mil. À noite, no comércio de cavalos crioulos, os lances alcançaram R$ 261,5 mil.

Na avaliação do presidente da Associação, Márcio Pamplona, em todos os leilões houve praticamente 100% de venda. A Feira da Novilha, a mais esperada entre os leilões, terminou com pista limpa e bom faturamento.

“Para nós do Sindicato, as vendas foram um sucesso; pela liquidez; pela comercialização; pelo grande público presente nos leilões e no parque, o que demonstra que estamos no caminho certo”, afirmou Márcio.

Média abaixo de outros leilões realizados

De acordo com o presidente, as médias ficaram um pouco abaixo dos leilões realizados em maio pela Associação. De acordo com ele, o momento é de incerteza, visto o medo do bloqueio da exportação da carne, o que fez com que todo o mercado no País se retraísse, em razão do risco de um novo governo adverso ao agronegócio.

Com informações: SCC