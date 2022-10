Atenção: Anvisa proíbe comercialização de dois lotes de chocolates da marca Garoto

A Anvisa determinou nesta terça-feira (18) a proibição de comercialização, distribuição e uso de dois lotes de dois produtos da marca de chocolates Garoto que podem conter pequenos fragmentos de vidros.



Os produtos são barras de chocolates (tabletes) de 80g sabor chocolate ao leite com Castanhas de Caju e chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas.

A agência sanitária também determinou o recolhimento voluntário dos lotes 225212941G e 225312941G.

A Anvisa alertou ainda que somente esses lotes apresentam riscos. Não há restrições de consumo para os demais produtos da Garoto.



Em resposta ao g1, a empresa disse que suspendeu imediatamente a distribuição e comercialização desses dois lotes após ser identificada uma “possibilidade remota” de contaminação.



De acordo com a documentação apresentada pela empresa à Anvisa, a maioria dos lotes não foi comercializada, mas, ainda segundo a agência, alguns produtos chegaram a ser distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo, e no estado de Santa Catarina.



A Anvisa informou que o procedimento de recolhimento foi iniciado pela própria empresa após um problema em um dos equipamentos de produção da fábrica onde esses chocolates são produzidos.

“Grande parte das unidades envolvidas já foi recolhida pela empresa, que está colaborando com as autoridades para que as demais unidades sejam recolhidas. A suspeita da presença de pequenos fragmentos de vidro provém da quebra de um sensor na linha de fabricação, que pode ter tido algum contato com os referidos lotes”, acrescentou a Garoto, em nota (veja a íntegra da nota no final desta reportagem.

A empresa não informou quantos tabletes há em cada lote.

Orientações ao consumidor

A orientação ao consumidor é que, caso tenha adquirido os tabletes de 80g dos sabores “Castanhas de Caju” ou “Castanhas de Caju e Uvas Passas” da marca, verifique o lote do produto no verso do rótulo, próximo ao lacre. Veja imagem abaixo:

Se o consumidor, então, identificar no verso das embalagens os números 225212941G ou 225312941G (códigos dos lotes), ele não deve consumir os produtos.

Os fragmentos de vidro podem causar lesões na boca ou mucosa, segundo a agência sanitária.



Após a identificação, a embalagem dos produtos também deve ser guardada.

Com informações: G1