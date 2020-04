Joaquinense precisa de ajuda para realizar cirurgia de emergência

A família da Joaquinense Sonia Lara Borges , está iniciando uma vaquinha online, no intuito de arrecadar recursos para a cirurgia de emergência, que Sonia precisa. Sonia Lara, fez uma cirurgia a aproximadamente 1 ano para a retirada de um tumor no útero. Após fez o tratamento com quimioterapia e radioterapia. Depois do sofrimento tudo passou e acharam que estava tudo certo, porém no mês de janeiro, começaram a surgir algumas complicações. Depois de exames, descobriram que ela teve sequela da radioterapia, que causou, a obstrução do intestino. Com isto Sonia, perdeu muito peso em pouco tempo, por isso a necessidade urgente da cirurgia.

Vamos nos unir nesta causa tão justa, Sonia conhecida por todos por ser uma pessoa maravilhosa, uma mãe admirável de um coração imenso, precisa da nossa ajuda e qualquer quantia vai ajudar muito.

Segue o link :

Quem quiser e puder nos ajudar entre no link http://vaka.me/1005933