Só delicias! SCHIO surpreende com concurso de receitas de maçã em São Joaquim

A Agro SCHIO, de São Joaquim, promoveu um concurso bem interessante entre seus funcionários nesta última segunda (17) durante Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT): O 1º concurso de receitas de maçã premiando seus funcionários até o 3º lugar pelas melhor receita, já que a empresa é voltada para o ramo de produção de alimentos através da fruticultura.

“Durante a semana de prevenção é muito importante fazer os funcionários se sentirem participantes, ter um olhar diferente e a ideia é que todo anos, durante a SIPAT, a gente faça algum concurso diferenciado, melhorando cada vez mais os métodos de participação. Esse ano os funcionários com as 3 melhores receitas ganharam um forno elétrico, uma batedeira planetária e uma panela grill, enfim uma excelente forma de valorização da equipe que trabalha com produção de alimentos” Declarou Fran Martins, Técnica em Segurança do Trabalho da empresa Agropecuária Schio Ltda

Os grupo de jurados foi composto por membros da imprensa, turismo e gastronomia, pelo Prefeito Giovani Nunes e pelo presidente da AMAP Diego Nesi que degustaram 10 apetitosas receitas entre bolos, tortas e trufas dos mais variados e saborosos pratos contendo a maçã como produto principal.

Veja as receitas do concurso:

vencedores:

1º Lugar – Torta de Maçã com Biscoito – Sayani Ribeiro Velho

2º Lugar – Torta de Maçã – Andreia Lima da Silva

3º Lugar – Torta de Maçã Fuji – Murilo Padilha

Veja as imagens: