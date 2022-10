Sucesso no 2° Encontro de Carros Antigos faz crescer movimento São Joaquim

Foi movimentado o primeiro final semana entre os dis 07 e 08 de outubro na cidade da neve, durante o 2º encontro de Antigos de São Joaquim, um evento realizado pleo Clube de Antigos Belo Monte em parceria com a Prefeitura de São Joaquim e através da Secretaria de Turismo e com a cobertura oficial do Canal Zeromm.

Veja o vídeo:

O Evento reuniu diversos colecionadores e amantes de antiguidades, o clima de nostalgia e apreciação tomou conta da Praça Cezário Amarante, no coração do Boulevard que ficou repleto de carros antigos. O movimento da cidade foi intenso durante os dois dias. Com colecionadores vindo de Florianópolis, São Joaquim, Lages e região. A área central da cidade foi contemplada com vários itens de multicolecionismo, onde os expositores com suas relíquias apresentaram suas máquinas ao público. Sem dúvida um evento que merece ser feito duas ou mais vezes ao ano.

Veja as imagens:

