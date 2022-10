As imagens deste momento, 18h20, nesta quarta-feira, mostram o panorama do tempo no extremo-oeste catarinense, com chuva de pedras em São Miguel.

A Defesa Civil emitiu alerta laranja pra toda região ainda nesta manhã de quarta.

As paisagens nas cidades de Bandeirante e São Miguel do Oeste, mudaram de cenário totalmente devido a um forte temporal, acompanhado de granizo que foi registrado por volta das 18h30, desta quarta-feira (19).

Foto: Redes sociais