Saiba como abrir sua primeira conta digital passo a passo

Abrir uma conta digital é uma decisão que simplifica sua vida financeira e reduz os custos para o seu bolso. Afinal, você poderá fazer depósitos, pagamentos, transferências, saques, empréstimos e o que mais precisar por meio de um aplicativo.

Além disso, não terá que pagar infinitas taxas e tarifas para utilizar serviços bancários.

Descubra a seguir como abrir sua primeira conta digital e aproveite as vantagens.

O que é conta digital?

Conta digital é uma conta corrente ou poupança que pode ser totalmente gerenciada pela internet, por meio de um aplicativo. Ela funciona da mesma maneira que uma conta tradicional, com o diferencial de ter todos os seus serviços prestados online.

Assim, o correntista não precisa ir até uma agência bancária, pegar filas ou lidar com papelada para resolver qualquer questão relacionada à sua conta. Basta utilizar as funcionalidades oferecidas no aplicativo, que são as mesmas de uma conta comum.

Com uma conta digital, você pode fazer depósitos, saques, transferências, pagamentos, solicitações de cartão de crédito, empréstimos, investimentos e muito mais.

As contas digitais surgiram para facilitar a vida de pessoas e empresas que precisam de serviços financeiros práticos, eficientes e acessíveis.

De acordo com um estudo feito pela plataforma idwall, o Brasil terá 184 milhões de contas digitais abertas até o final de 2022 — um aumento de 15% em relação a 2021. Além disso, já foram abertas mais de 480 milhões de contas desse tipo desde 2016 no país.

Os números mostram que a aceitação da conta digital foi ampla entre os brasileiros, dada a facilidade de utilizar seus recursos e excelente custo-benefício do serviço.

Como funciona a conta digital?

A conta digital funciona da mesma forma que uma conta bancária tradicional. Você abre a conta fazendo um cadastro e então pode movimentar dinheiro por meio dela de várias maneiras.

Para começar, pode programar o recebimento do salário pela conta, fazer depósitos e receber e enviar transferências utilizando os números de agência e conta.

As contas digitais também permitem que você pague boletos e faturas, faça pagamento das suas compras com um cartão de débito e efetue transações pelo Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

Se você for aprovado na análise de crédito da instituição, também pode receber um cartão de crédito e uma linha de cheque especial, por exemplo.

Hoje em dia, muitas contas digitais têm opções de empréstimos e investimentos para complementar o kit de funcionalidades para seus clientes.

A diferença para uma conta tradicional é que todos esses recursos ficam disponíveis em um app. Além disso, você também é atendido pela internet em canais como chat e e-mail quando precisa de algum tipo de ajuda.

Vantagens da conta digital

A conta digital traz inúmeras vantagens, tais como:

Facilidade de abertura, já que o processo é 100% online ;

Custos mais baixos , pois a maioria das contas digitais é gratuita e ainda oferece cartão de crédito sem anuidade , além de taxas de juros competitivas em produtos de crédito;

Desburocratização dos serviços bancários, uma vez que não é preciso ir até a agência ou enfrentar papelada para resolver qualquer pendência;

Praticidade para movimentar a conta pelo celular no dia a dia;

Liberdade para escolher entre diversas instituições financeiras , sem monopolização bancária.

Por isso, as contas digitais foram tão bem aceitas no país e só tendem a crescer.

Qual a melhor conta digital?

Só você pode decidir qual é a melhor conta digital para a sua vida financeira, mas temos alguns critérios importantes para analisar na hora de contratar o serviço:

Processo de abertura deve ser rápido e descomplicado, sempre 100% digital;

Ausência de tarifa de manutenção da conta;

Gratuidade em serviços como transferências entre contas e depósitos;

Possibilidade de solicitar um cartão de crédito sem anuidade ;

Opções de crédito pessoal com taxas de juros atrativas;

Opções de investimentos para fazer seu dinheiro render ;

Aplicativo intuitivo e fácil de usar.

Como abrir uma conta digital?

Abrir uma conta digital é muito simples, se você seguir os passos abaixo:

Escolha a instituição financeira de sua preferência;

Baixe o aplicativo indicado para abrir a conta digital;

Faça seu cadastro com dados como nome completo, CPF, endereço e renda;

Faça a autenticação solicitada pela empresa, como envio de documentos digitalizados, selfie segurando o documento ou uso de reconhecimento facial;

Aguarde a aprovação do seu cadastro e liberação da conta.

Se você quiser um cartão de crédito, também será necessário passar por uma análise de crédito.

Entendeu como abrir sua primeira conta digital? Agora é só escolher a sua preferida e simplificar sua vida financeira.