Santa Catarina tem 144 municípios com registro de ocorrências em função das chuvas

Relatório da Defesa Civil estadual divulgado na manhã desta sexta-feira, 13, aponta que subiu para 144 o número de municípios com ocorrências relacionadas às chuvas no estado. Destes, 113 emitiram o decreto de situação de emergência. São contabilizados, desde o último dia 4 de outubro, registros de chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões.

Equipes municipais com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Assistência Social e demais estruturas do Governo do Estado além de contar com o apoio de estruturas federais como a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal continuam prestando atendimento aos afetados. Até agora, o Governo do Estado já realizou a entrega de 77.144 itens de assistência humanitária para 23 municípios que solicitaram a ajuda.

Municípios em situação de emergência

De acordo com o relatório da Defesa Civil estadual, 113 municípios estão em situação de emergência por causa das chuvas. São eles:

Operação das barragens

Dia 13/10/2023 Leitura: 09hrs – Fonte: Régua ANA -Níveis CIDADES

Barragem Sul (Ituporanga/SC )

Montante: 32,82 m IBGE: 402,82 m

Jusante: 4,50 m

Lâmina vertedouro 1,82 m

Comportas abertas: 0

Comportas fechadas: 5

Canal extravasor: Fechado.

Lâmina d’água C.E.: 0,0 cm

Tempo: Nublado.

Pluviometria: 0,0 mm

Reservatório: 118,77%

Barragem Oeste (Taió/SC)

Montante: 24,93 m IBGE: 363,93 m

Jusante: m

Lâmina vertedouro. 1,63 m

Comportas Abertas: 0

Comportas fechadas: 7

Canal extravasor: Fechado.

Lâmina d’água C.E.: 0,0cm

Tempo: Nublado.

Pluviometria: 0,0 mm

Reservatório: 115,46 %

Barragem Norte (José Boiteux/SC). 07hs

Montante: 46,70 m – IBGE: 301,70 m

Comportas abertas: 0

Comportas fechadas: 2

Tempo: Nublado.

Pluviometria: 0,0 mm

Reservatório: 96,3 %

Nível dos rios: CIDADES – Referente às 08hrs.

Taió:(08hrs)11,18 m

Taió: (Sdc local 09 hrs) 11,37 m

Ituporanga: (sdc local 09hrs) 2,70 m

Rio do Sul: (Sdc local 09hrs)11,76 m

Blumenau: 10,26 m (08hrs)

Situação das rodovias catarinenses

Corpo de Bombeiros Militar

Embora a chuva tenha dado uma trégua, o volume de água nas cidades e nos rios ainda é alto, portanto há muitos pontos de alagamento e áreas ilhadas o que demanda atendimentos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Já são contabilizados quase 1.500 ocorrências atendidas pelo CBMSC, por conta das chuvas, nos últimos 10 dias.

Ocorrências relacionadas com as chuvas registradas entre ontem, 12 e 13 de outrubro:

333 atendimentos;

113 viaturas;

64 municípios;

368 bombeiros empenhados

No Alto Vale do Itajaí foram 132 ocorrências registradas.

Acumulado de ocorrências e recursos desde o dia 03/10:

1.483 atendimentos;

306 viaturas;

136 municípios;

1.203 bombeiros empenhados.

Estrutura no Alto Vale:

Posto de Comando; Batalhão de Ajuda Humanitária; 2 helicópteros; FTs: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 15. Caminhões da FT 03, 05 e 15.

Estrutura no Planalto Norte:

FT 09, FT 01

Estrutura no Litoral

FT 07; 04 em Itajaí

FT 03; 08 em Blumenau

FT 13 em São João Batista e Tijucas

Nesta madrugada e manhã de sexta-feira, entre às 3h e às 8h, a equipe da FT 13 atuou em Itajaí por conta do número de demandas, porém retornou para a região do 13º Batalhão, com sede em Balneário Camboriú.

