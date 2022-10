Brasil/Leoas da Serra sagra-se bicampeão do Pan-americano Universitário com 100% de aproveitamento

Equipe derrotou o anfitrião México na final.

Uma campanha perfeita, assim pode ser definida a trajetória do Leoas da Serra representando a Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac) e a Seleção Brasileira no FISU América Games, os Jogos Pan-americanos Universitários. A equipe encerrou a competição com quatro goleadas em quatro jogos e sagrou-se bicampeão da América. Na final, o Brasil goleou o anfitrião México por 6 a 2 e ficou com o título.

A trajetória começou com uma goleada de 16 a 1 no México 2, já na segunda partida 10 a 1 no Peru. A terceira rodada colocou frente a frente Brasil e Argentina, uma das maiores rivalidades da história. A Seleção Brasileira não tomou conhecimento do rival e aplicou uma goleada por 20 a 0.

A última rodada da competição Brasil e México 1 se enfrentaram, o líder contra o vice-líder valendo o título. As meninas do Leoas da Serra venceram por 6 a 2 o adversário e conquistaram o bicampeonato na América.

A equipe lageana marcou 52 gols na competição e sofreu apenas quatro. Lysa com 11 gols foi a artilheira da equipe no Pan-americano, Giy e May ficaram logo atrás com dez gols cada.

O torneio realizado no México foi a segunda edição, a primeira realizada em São Paulo, a Seleção Brasileira sagrou-se campeã no futsal feminino ao derrotar a Costa Rica por 6 a 0 na final. Na oportunidade, a convocação era mista e cinco atletas do Leoas fizeram parte da seleção, Amandinha, Amanda Souza, Giy, Rúbia e Juba foram convocadas para integrar o grupo campeão.

