60 anos do CTG Minuano Catarinense – A marca da tradição em um almoço especial com Délcio Tavares

Completando 06 décadas, sendo um dos mais antigos Centro de Tradições Gaúchas de Santa Catarina, o CTG Minuano Catarinense efetuou, neste último domingo (23), as comemorações alusivas aos 60 anos em avento que marcou, também, a posse da nova diretoria em São Joaquim.

Um almoço especial com apresentações de invernadas artísticas e o tão esperado show o tradicionalista Délcio Tavares, que possui 50 anos de carreira e inúmeros prêmios conquistados como melhor intérprete, conhecido por mesclar a tradição gaúcha com o romantismo da música italiana. Não poderia ser melhor a apresentação da nova diretoria que possui uma verdadeira garra e força de vontade para recriar o Minuano Catarinense.

Délcio Tavares exaltou os participantes do almoço especial com suas canções. Ele que tem uma interação muito forte com o público em seus shows, caminhando dentro do salão e abraçando todos ao seu redor, um show memorável e aplaudido diversas vezes. E para finalizar, a Dupla Martinez e Diana compuseram uma tarde dançante e impecável durante o primeiro e notável evento da nova diretoria do Minuano Catarinense. Um verdadeiro presente para os tradicionalistas.