Professora Sandra Alves recebe prêmio Educador Elpídio Barbosa

A EEB Ary de Souza Borges hoje está em festa, pois logo mais a professora Sandra Padilha Alves estará recebendo o Prêmio Educador Elpídio Barbosa, na cidade de Florianópolis, acompanhada da Supervisora Regional de Educação Luzilei Adriana de Souza Campos e da diretora da escola Giceli Elaine da Silva Souza.

“O Prêmio Educador Elpídio Barbosa, criado em 1992, é uma homenagem ao educador e primeiro presidente do Conselho Estadual de Educação, Elpídio Barbosa, que desempenhou importante papel em diferentes áreas do ensino do governo de Santa Catarina.

Com objetivo de reconhecer iniciativas diferenciadas de professores que contribuem ao desenvolvimento da educação catarinense.

A iniciativa é promovida pelo pelo Conselho Estadual de Educação ( CEE).”